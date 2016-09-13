Порошенко пообіцяв армії бюджет в розмірі 5% ВВП України
14:45, 13 вересня 2016Фінанси
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Рада національної безпеки і оборони сьогодні затвердить військовий бюджет на 2017 рік.
Порошенко пообіцяв, що сьогодні РНБО затвердить військовий бюджет на 2017 рік / Фото УНІАН
Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час церемонії відкриття нового дитячого садка в селищі Ювілейне Дніпропетровської області.
«Зараз з Дніпра я повертаюся на засідання РНБО, будемо затверджувати військовий бюджет на 2017 рік, і там буде 5% (від ВВП – УНІАН), я сподіваюся, 129 млрд грн, які підуть на сектор оборони і безпеки – заявив Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко розпочав свій візит на Дніпропетровщину, де він запланував вручення ключів від нових квартир військовослужбовцям, участь у відкритті нового дитячого садка в селищі Ювілейний, а також відвідування музею АТО.
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