Порошенко пообіцяв армії бюджет в розмірі 5% ВВП України

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час церемонії відкриття нового дитячого садка в селищі Ювілейне Дніпропетровської області.

«Зараз з Дніпра я повертаюся на засідання РНБО, будемо затверджувати військовий бюджет на 2017 рік, і там буде 5% (від ВВП – УНІАН), я сподіваюся, 129 млрд грн, які підуть на сектор оборони і безпеки – заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко розпочав свій візит на Дніпропетровщину, де він запланував вручення ключів від нових квартир військовослужбовцям, участь у відкритті нового дитячого садка в селищі Ювілейний, а також відвідування музею АТО.