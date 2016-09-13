Кабмін виступає проти підвищення податкових ставок – Гройсман
15:56, 13 вересня 2016Фінанси
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Прем'єр зазначив, що уряд в жодному разі не підтримує будь-яке підвищення існуючих розмірів податків.
Кабмін виступає проти підвищення податкових ставок / УНІАН
Кабінет міністрів України виступає проти підвищення існуючих податкових ставок і підтримує в якості заходів досягнення фіскального балансу удосконалення податкового адміністрування та розширення податкової бази.
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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.
"Кабмін в жодному разі не підтримує будь-яке підвищення існуючих розмірів податків", - сказав він.
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