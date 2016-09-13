Прем'єр-міністр доручив голові Фіскальної служби створити єдиний реєстр відшкодування ПДВ
Гройсман підкреслив, що реєстр має чітко відображати черговість, терміни та обсяги відшкодування ПДВ.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову створити єдиний реєстр відшкодування бізнесу податку на додану вартість.
Про це прем'єр повідомив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.
"Роман Михайлович, доручаю вам опрацювати це питання (створення єдиного реєстру відшкодування ПДВ – УНІАН)", – сказав Гройсман.
Читайте такожКабмін виступає проти підвищення податкових ставок – Гройсман
При цьому прем'єр підкреслив, що реєстр має чітко відображати черговість, терміни та обсяги відшкодування ПДВ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі забезпечити своєчасне відшкодування бізнесу податку на додану вартість, а також усунути порушення в діяльності податкової, попередивши голову ДФС Романа Насирова про персональну відповідальність.
Державна фіскальна служба України планує до кінця року відшкодувати бізнесу 96 мільярдів гривень з податку на додану вартість і прискорити процес відшкодування.