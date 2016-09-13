Прем'єр-міністр доручив голові Фіскальної служби створити єдиний реєстр відшкодування ПДВ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову створити єдиний реєстр відшкодування бізнесу податку на додану вартість.

Про це прем'єр повідомив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

"Роман Михайлович, доручаю вам опрацювати це питання (створення єдиного реєстру відшкодування ПДВ – УНІАН)", – сказав Гройсман.

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При цьому прем'єр підкреслив, що реєстр має чітко відображати черговість, терміни та обсяги відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі забезпечити своєчасне відшкодування бізнесу податку на додану вартість, а також усунути порушення в діяльності податкової, попередивши голову ДФС Романа Насирова про персональну відповідальність.

Державна фіскальна служба України планує до кінця року відшкодувати бізнесу 96 мільярдів гривень з податку на додану вартість і прискорити процес відшкодування.