Перевищення пропозиції над попитом: НБУ купив на міжбанку $19,7 мільйона

Національний банк України пояснив рішення про проведення аукціону на міжбанківському валютному ринку з купівлі валюти перевищенням її пропозиції над попитом, що дозволило регулятору купити 19,7 мільйона доларів США.

Про це йдеться у коментарі заступника глави НБУ Олега Чурия, переданому УНІАН.

За його словами, перевищення пропозиції валюти над попитом викликано сезонним збільшенням надходжень виручки в результаті поступового зростання експорту нового врожаю, а також позитивними новинами про розгляд Радою директорів Міжнародного валютного фонду питання про продовження співпраці з Україною і надання їй третього траншу за програмою розширеного фінансування.

"Відповідно, валютна інтервенція Національного банку мала метою згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні. Одночасно це дозволило поповнити міжнародні резерви", - пояснив Чурий.

Як згодом повідомив НБУ на своєму сайті, середньозважений курс аукціону склав 26,2987 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 22,2 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 16:00 залишаються на рівні 26,15/26,25 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 26,4527 гривні/долар, учасники ринку уклали 417 угод на суму 180,67 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 13 вересня, оголосив аукціон з купівлі валюти вперше з 9 серпня, після того як в серпні-вересні провів 7 аукціонів з продажу валюти для підтримки гривні, в ході яких продав близько 200 мільйонів доларів.

Раніше в Національному банку України повідомили, що ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася і надмірний попит на валюту майже повністю закритий.

Вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижувалась на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 гривні/долар, після того як два місяці вона знаходилася в межах 24,7-24,9 гривні/долар.

Ситуація змінилася на краще після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення в розклад засідань Ради директорів фонду засідання в Україні 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

Історичний мінімум курсу української гривні відношено долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.