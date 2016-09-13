Гривня за день зміцнилася на 40 копійок – до 26,25 за долар

У вівторок, 13 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,25 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 40 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3850/29,4950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4020/0,4040 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4260 гривні/долар, учасники ринку на цю годину уклали 500 угод на суму 328,01 мільйона доларів.