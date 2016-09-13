Гройсман вимагає посилення відповідальності і для бізнесу за несплату податків, і для податківців за тиск

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив за посилення відповідальності контролюючих органів за тиск на бізнес з одночасним посиленням відповідальності бізнесу за свідоме ухилення від сплати податків.

Про це Гройсман сказав в ході зустрічі з представниками бізнесу.

"Треба також підвищити відповідальність за несплату податків. Є компанії, які, використовуючи ями, корумпуючи правоохоронні органи, що ведуть бізнес, - сказав Гройсман. - І тому я вважаю, що треба дивитися на спрощення адміністрування податків, на підвищення відповідальності контролюючих органів, але і з іншого боку – на підвищення відповідальності бізнесу".

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Гройсман зауважив, що найактивніше ухиляння від сплати податків фіксується на митниці: відбувається свідоме заниження митної вартості товарів при перетині кордону.

Раніше Гройсман закликав посилити майнову відповідальність за контрабанду.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками уряду, подолання корупції на митниці та протидія контрабанді дозволить щорічно збільшувати надходження в бюджет на 50 мільярдів гривень на рік.

При цьому рівень тіньової економіки, за оцінками Міністерства економрозвитку і торгівлі, становить 41% ВВП.