Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 21 копійку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2642,5985 (13 вересня – 2663,0711)

100 EUR – 2972,1305 (13 вересня – 2989,5636)

10 RUR – 4,0774 (13 вересня – 4,0936)

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,25 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 40 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3850/29,4950 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4020/0,4040 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4260 гривні/долар, учасники ринку на цю годину уклали 500 угод на суму 328,01 мільйона доларів.