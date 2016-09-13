Грузія і Китай завершили переговори про вільну торгівлю

Переговори про вільну торгівлю між Грузією і Китаєм завершилися успішно, грузинська продукція без митних зборів надійде на китайський ринок з другої половини 2017 року, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра сільського господарства Левана Давіташвілі.

"Ми успішно завершили переговори, які тривали сім місяців. Після певних процедур угода про вільну торгівлю увійде в силу і з другої половини 2017 року грузинське вино, мінеральні води, агропродукція, горіхи та інші надійдуть в Китай без всяких митних податків", - заявив Давіташвілі журналістам.

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Міністр економіки Грузії Дмитро Кумсішвілі назвав безпрецедентним завершення переговорів з Китаєм. Він підкреслив, що "понад 95% грузинської продукції та послуг потрапить на китайський ринок без додаткового податку та бар'єрів".

Рішення про початок переговорів щодо вільної торгівлі було прийнято прем'єр-міністрами двох країн 10 вересня 2015 року в рамках Всесвітнього економічного форуму. У грудні минулого року Кумсішвілі під час офіційного візиту в Китай підписав меморандум про початок переговорів.

2015 року Китай був за списком четвертим найбільшим торговим партнером Грузії, торговий оборот з яким склав 712,7 мільйона доларів.