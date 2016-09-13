Гройсман доручив пропрацювати посилення майнової відповідальності за контрабанду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів України пропрацювати механізм посилення майнової відповідальності за ввезення контрабандних товарів і пособництво контрабанді.

Про це Гройсман сказав в ході зустрічі з представниками ділових кіл.

"Сьогодні я доручаю Мінфіну опрацювати пропозиції щодо підвищення майнової відповідальності за контрабанду", – сказав Гройсман, уточнивши, що покарання за нелегальне ввезення товарів має бути таким, щоб "відбивало бажання займатися контрабандою".

При цьому Гройсман звернув увагу, що досі зберігаються схеми, коли правоохоронні органи кришують контрабанду.

"Сьогодні говорити про те, що ми навели порядок на митниці, не можна. Більше того, контрабанда, заниження митної вартості проходить при безпосередньому кришуванні багатьох силових структур. І наше завдання – дати на цей виклик адекватну відповідь", – сказав Гройсман.

Він підкреслив, що в Україні залишається багато проблем у відносинах влади і бізнесу.

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"Але для нас пріоритет – щоб кожен підприємець в Україні був успішним", – резюмував глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками уряду, подолання корупції на митниці та протидія контрабанді дозволить щорічно збільшувати надходження до бюджету на 50 млрд грн на рік. У липні-серпні поточного року Кабінет міністрів ухвалив рішення створити кілька структур, робота яких буде спрямована на боротьбу з корупцією та контрабандою.

Одними з таких органів стали Міжрегіональна митниця Державної фіскальної служби з додатковими повноваженнями, Міжвідомчий центр з подолання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи та 20 міжвідомчих груп з протидії та виявлення порушень законодавства на митниці. До складу міжвідомчих груп увійшли представники МВС, Нацполіції, Держприкордонслужби та ДФС. Вони приступили до роботи на початку вересня поточного року.