Президент вимагає виправити перекоси у фінансуванні прикордонників і збільшити бюджет СБУ

Про це Порошенко заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«Ми маємо виправити перекоси щодо фінансування Державної прикордонної служби. Ми маємо збільшити фінансування Служби безпеки України, яка має відповідати на ризики зростання терористичних загроз», - сказав президент.

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Він звернувся до керівника СБУ Василя Грицака з вимогою підготувати пропозиції щодо фінансування підрозділів, які ведуть антитерористичну діяльність, зокрема підрозділу «Альфа», а міністру внутрішніх справ Арсену Авакову доручив підготувати пропозиції щодо пріоритетного фінансування, окрім патрульної поліції, і підрозділів карного розшуку та тих підрозділів, які забезпечують правопорядок та ефективне розслідування злочинів.

Порошенко підкреслив, що реальні потреби сектору безпеки і оборони значно більші, однак ресурси обмежені, й фінансування зараз відбувається на межі можливого і неможливого. Він додав, що різко зростають вимоги щодо підвищення ефективності використання кожної бюджетної копійки.