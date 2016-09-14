Рішення РНБО: військовий бюджет на 2017 рік становитиме 129 мільярдів гривень – більше 5% ВВП

Про це повідомила прес-служба РНБО України.

"За результатами розгляду Кабінету міністрів України доручено у межах Державного бюджету на 2017 рік забезпечити фінансування сектору безпеки і оборони відповідно до Стратегії національної безпеки на рівні не менше 5% ВВП, що відповідно до макропоказників, затверджених урядом, складатиме понад 129 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Також на засіданні прийнято за основу комплекс заходів із протидії гібридним загрозам та основні заходи державної політики з відвернення загроз державному суверенітету та відновлення територіальної цілісності України.

РНБО знову збереться наприкінці тижня, щоб розглянути питання корекції Державного оборонного бюджету з метою збільшення видатків на сектор безпеки і оборони на поточний рік.