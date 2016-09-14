Скандал з підробкою рахунків в американському Wells Fargo: банк скасовує плани продажів

Найбільший за ринковою капіталізацією банк США Wells Fargo оголосив, що з січня скасує всі плани продажів в своєму роздрібному підрозділі, повідомляє The Wall Street Journal. Таким чином банк хоче повернути довіру клієнтів, що похитнулася після появи інформації про те, що заради виконання планів продажу його співробітники відкривали рахунки клієнтів без їх відома.

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Минулого тижня регулятори повідомили, що співробітники Wells Fargo відкрили понад 2 млн рахунків і кредитних карт, не повідомляючи про це клієнтів. В рамках позасудової угоди банк заплатив рекордний штраф в $185 млн, не визнаючи і не заперечуючи порушень. Крім того, Wells Fargo звільнив близько 5300 співробітників, які допускали порушення процедур.

Банківський комітет сенату США має намір провести слухання щодо практики продажів банківських продуктів і вимагати пояснень у гендиректора Wells Fargo Джона Стампфа, передають «Ведомости».

У банку сподіваються, що відмова від планів продажів допоможе переконати клієнтів, що банк ставить їх інтереси понад усе. Однак самому банку це може ускладнити вихід на заплановані фінансові показники, відзначає WSJ.

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Wells Fargo також рекомендував співробітникам колл-центрів уникати перехресних продажів банківських продуктів, пише Financial Times. Розпорядження діє як мінімум до кінця поточного тижня. Відповідно до нього співробітникам не слід рекомендувати клієнтам продукти і послуги за винятком тих, про які ті запитали безпосередньо. У банку пояснили такі рекомендації небажанням перевантажувати телефонні лінії в період напливу звернень клієнтів.

Великі інвестори Wells Fargo наполягають, що банк повинен вимагати повернення бонусів, раніше сплачених топ-менеджерам, зокрема Керрі Толстедт, яка покидає свій пост. Вона очолювала підрозділ банку, що опинився в центрі скандалу. У липні Wells Fargo оголосив, що Толстедт йде у відставку після 27 років роботи в банку. Минулого року їй виплатили $9,05 млн, а за п'ять років з 2011 р. – не менше $45 млн.