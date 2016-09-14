Кабмін створив Раду з протидії відмиванню доходів

Кабінет міністрів України в рамках протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створив спеціальну консультаційну Раду на чолі з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу України, завданням якого стане координація дій різних органів влади у боротьбі з нелегальними фінансовими потоками і поширенням зброї й тероризму.

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Про це йдеться в постанові №613, опублікованій на веб-порталі уряду.

«До складу Ради увійшли представники всіх державних органів, в тому числі Національного антикорупційного бюро України, і представники саморегулівних організацій, пов'язаних з роботою фінансових ринків, і незалежних асоціацій банків України. Створення Ради є важливим елементом підготовки України до 5-го раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який запланований на березень 2017 року» - йдеться до пояснювальній записці до постанови.

Крім основної задачі Рада також проводить аналіз актів законодавства, джерел міжнародного права у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням доходів, у тому числі стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), готує плани заходів у сфері боротьби з нелегальними фінансами, подає Кабінетові міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

Куратором роботи Ради є Держфінмоніторинг.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабінет міністрів схвалив план заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розроблений Державною службою фінансового моніторингу України спільно з заінтересованими державними органами. Планом визначено заходи законодавчого, організаційного та практичного характеру, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також впровадження в національне законодавство Рекомендацій FATF та положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського парламенту та Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом.