Російські експерти пророкують рублю падіння до кінця року

Курс рубля до долара до кінця року може трохи ослабнути: з поточного рівня 64,8 до 66 рублів за долар — такий консенсус-прогноз опитаних «Известиями» аналітиків.

При цьому деякі з них не виключають і більш серйозне падіння російської валюти — до 75 рублів за долар. Зміцнення ж рубля щодо поточних рівнів чекають тільки двоє з 10 опитаних аналітиків. До кінця року рубль традиційно слабшає під впливом зростаючих покупок валюти, тому для росіян, які планують подорожі на листопадові або новорічні свята, а також інші валютні витрати, зараз, можливо, найбільш вдалий час запастися доларами.

Читайте такожМінфін РФ попередив про вичерпання Резервного фонду в 2017 роціНа перший погляд, російська валюта зараз знаходиться в хорошій формі. З початку року рубль значно зміцнився: з 73 до 65 рублів за долар, відігравши своє падіння після січневого обвалу нафтових цін. Але саме тому на даний момент потенціал для зміцнення рубля практично вичерпаний, впевнені аналітики. Вони також відзначають, що на курс можуть негативно вплинути в основному зовнішні події — вибори в США, динаміка облікової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США і нафтових цін. Меншою мірою — внутрішні. Зокрема, невизначеність бюджетної політики.

Є ще низка внутрішніх чинників, які працюють не на користь російської валюти. В першу чергу це проблема дефіциту бюджету, яку не вирішити без зниження вартості рубля, каже керівник дирекції фінансових ринків УБРіР (Уральський банк реконструкції та розвитку) Володимир Зотов. При цьому він упевнений, що покупка валюти зараз не принесе великого прибутку.

"Зате є ризики фінансових втрат на різниці валютних курсів. Якщо в найближчі місяці у ваші плани не входять валютні витрати (подорожі, покупки), то навряд чи варто зараз бігти в обмінники", — радить він.