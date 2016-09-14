МВФ сьогодні вирішить долю кредиту для України

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду після більш ніж річної перерви знову розгляне питання виконання Україною програми реформ, затвердженої в березні 2015 року, і ухвалить рішення з приводу надання Києву чергового, третього за рахунком, кредитного траншу, розмір якого, за попередніми оцінками, становитиме близько 1 млрд дол.

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Як наголошується в розкладі роботи Ради, увагу буде приділено не тільки виконанню поточної програми EFF (з використанням механізму розширеного фінансування), затвердженої строком на чотири роки і з обсягом фінансування в 17,5 млрд дол, але також оцінці роботи за попередньою програмою stand-by, що діяла в період з весни 2014 року по лютий 2015 року.

В Україні розраховують на позитивне рішення МВФ про продовження співпраці й виділення коштів. Про це вже заявили президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і міністр фінансів України Олександр Данилюк. Разом з тим, однією з труднощів в ухваленні рішення може стати позиція Росії, що також має право голосу в Раді директорів МВФ. Як зазначав міністр фінансів РФ Антон Силуанов, Росія виступає категорично проти виділення Україні кредитних коштів. Разом з тим, в Україні вважають неконструктивною позицію Москви і очікують, що більшість членів Ради директорів МВФ будуть на боці Києва.

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За підсумками засідання МВФ випустить офіційне повідомлення про ухвалене рішення, яке через різницю в часі очікується ближче до вечора за київським часом.

Отримання коштів МВФ є ключовою умовою надання нашій країні іншої макрофінансової допомоги, а саме 1 млрд дол кредитних гарантій від уряду США, кредиту в 600 млн євро від ЄС, а також кредиту в 500 млн дол від Світового банку для реалізації енергетичних проектів.

У Національному банку України розраховують, що кошти третього кредитного траншу від МВФ будуть повністю спрямовані в державні резерви. Разом з тим, у НБУ вважають, що третій транш буде не єдиним цього року, і у разі успішної співпраці з Фондом ближче до грудня Україна зможе отримати ще один транш розміром близько 1,3 млрд дол.