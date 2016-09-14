Гройсман завтра покаже депутатам "чесний" бюджет на 2017 рік

Кабінет міністрів України в рамках виконання вимог Конституції та Бюджетного кодексу України має намір завтра, 15 вересня, внести на обговорення до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік.

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Про це, відкриваючи засідання уряду, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Завтра ми вносимо проект бюджету на 2017 рік, - сказав Гройсман. - Сьогодні всю необхідну роботу Міністерство фінансів має завершити. А завтра, думаю, у другій половині дня, щоб вчасно внести бюджет до парламенту».

Раніше Гройсман заявляв, що Кабмін внесе в Раду чесний бюджет, з реальними доходами і чітким розподілом витрат.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар. Проект держбюджету повинен бути внесений не пізніше 15 вересня.