Нацбанк сьогодні оприлюднить рішення про продовження або скасування валютних обмежень

Національний банк України оприлюднить рішення про продовження або скасування адміністративних обмежень на валютному ринку, запроваджених у 2014-2015 роках для стабілізації національної валюти, сьогодні ввечері, 14 вересня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, правління НБУ поки не ухвалило рішення щодо постанови НБУ №342 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках», чинної до сьогоднішнього дня включно.

Цією постановою, зокрема, встановлено ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 100 тис. грн на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тис. грн на день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки і 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Раніше опитані УНІАН експерти висловили думку, що Національний банк продовжить основні адміністративні обмеження ще на 3 місяці, враховуючи турбулентність на валютному ринку в серпні - початку вересня.

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У Національному банку заявляли, що скасування обмежень проводитиметься поступово, щоб не порушити досягнуту фінансову стабільність, при цьому регулятор у першу чергу має намір пом'якшувати обмеження, що перешкоджають надходженню іноземних інвестицій і зовнішньоекономічних розрахунків, ухвалюючи відповідні рішення з прив'язкою до певних умов на ринку, а не конкретних дат.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України цього року анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Вартість гривні щодо долара з 10 серпня планомірно знижувалась на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 грн/дол., після того, як два місяці вона перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол. Ситуація змінилася на краще після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення в розклад засідань Ради директорів Фонду засідання щодо України 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

За оцінками НБУ, ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася. Зокрема, 13 вересня НБУ зафіксував на міжбанківському валютному ринку перевищення пропозиції валюти над попитом і вперше з 9 серпня купив 19,7 млн дол. США, після того як у серпні-вересні провів 7 аукціонів із продажу валюти для підтримки гривні та продав загалом близько 200 млн дол.

Сьогодні, 14 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на 11.00 встановилися на рівні 26,30/26,40 грн/дол. Дані про середньозваженої курсі гривні щодо долара на міжбанку на цю годину поки відсутні.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.