Гройсман "бачить, наскільки людям сьогодні важко" - обіцяє інвестувати в якість життя

В Україні відзначається зростання ВВП, зниження інфляційних процесів і пожвавлення економічної ситуації, що дозволяє уряду наповнювати бюджет і підвищувати якість життя українських громадян, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми бачимо за кілька кварталів і перше півріччя цього року зростання ВВП. Ми бачимо пожвавлення в економічному середовищі. Ми маємо уповільнення інфляційних процесів. Ми можемо говорити про фінансування всіх витрат, соціально важливих, - сказав Гройсман. - Разом з тим, за всіма цифрами я бачу, наскільки людям сьогодні важко. Але деякі позитивні сигнали дозволяють говорити про те, що співпраця з президентом та парламентом дасть нам можливість наповнити бюджет та інвестувати в якість життя українського народу, громадян».

Раніше в Кабміні прогнозували, що за підсумками року зростання економіки становитиме близько 1% при інфляції близько 14%, що в цілому відповідає оцінкам міжнародних фінансових організацій та міжнародний рейтингових агентств.