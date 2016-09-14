Прогнози Кабміну на 2017 рік: зростання економіки на 3% за інфляції 8,1%

Кабінет міністрів України зберіг прогноз зростання економіки в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і безробітті в 8,7%, розглядаючи ці показники як базові для формування бюджету на 2017 рік.

Читайте такожГройсман "бачить, наскільки людям сьогодні важко" - обіцяє інвестувати в якість життя

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу.

“Зростання ВВП прогнозується на рівні 3%, інфляція на рівні 8,1%, рівень безробіття - 8,7% для економічно активного населення 17-70 років. У прогнозі враховується тенденція поступового підвищення заробітних плат і соціальних стандартів із урахуванням інфляції та реальних можливостей економіки. Прогноз зростання реальної заробітної плати - 5,4%", - сказав він.

Водночас, Кубів зазначив, що своєчасне внесення бюджету до Верховної Ради дасть два місяці для проведення конструктивної дискусії в стінах парламенту про ключові макропоказники й статті бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі допускає можливість коригування затверджених Кабінетом міністрів у червні макроекономічних показників при формуванні державного бюджету на 2017 рік.

Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогнози зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,2% у 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% у 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, у 2019-му - 61,8% ВВП.

Мінімальну зарплату планують зрівняти з показником прожиткового мінімуму, обмежити розмір держгарантій 5% доходів держбюджету, а також спрямовувати не менш як 1 млрд грн на державні інвестпроекти в пріоритетних галузях економіки. Крім того, в Кабміні вважають, що з 2017 році соціальні стандарти в Україні щорічно зростатимуть, і це зростання виявиться вищим за показники інфляції.