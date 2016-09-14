Гройсман обіцяє шукати і звільняти чиновників, які заважають зростанню економіки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільняти чиновників усіх рангів, дії яких суперечать економічному зростанню в країні. Про це Гройсман сказав у ході засідання уряду.

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Він підкреслив, що на поточний момент в Україні є проблеми зі створенням ділового клімату. І багато в чому вони обумовлені роботою чиновників.

«Десятки податківців вищої категорії були вже звільнені. Я поставив завдання - якщо люди не розуміють, що вони повинні підтримувати підприємця, їх має бути звільнено. Ми повинні зрозуміти: ті, хто створюватимуть бар'єри для розвитку економіки, будуть звільнені з посад у різних контролюючих структурах і різних міністерствах», - сказав глава уряду.

Гройсман нагадав, що Кабмін скасував постанову, що дозволяла контролюючим органам ініціювати кримінальні справи проти підприємців за можливі порушення законодавства. Зараз, підкреслив глава уряду, жодної кримінальної справи не може бути відкрито до тих пір, поки факт порушення не буде доведено в усіх контролюючих інстанціях.

Раніше Гройсман уже вимагав проведення службових розслідувань стосовно чиновників, на яких надходять скарги від представників бізнесу. При цьому він підкреслював важливість посилення відповідальності контролюючих органів за тиск на бізнес із одночасним посиленням відповідальності бізнесу за свідоме ухилення від сплати податків.

У першому кварталі 2016 року рівень тіньової економіки в Україні, за оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі становив 41% ВВП.

За словами прем'єра, ефективна боротьба з тіньовою економікою дозволить залучити на благо громадян України щонайменше 1 трлн грн, які на поточний момент обертаються в тіні.