Кабмін направив до ВР законопроект щодо конфіскації $1,5 мільярдів режиму Януковича

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

“Український уряд вносить до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів... Ми просимо депутатів парламенту невідкладно ухвалити його. Ми прибрали всі міфи про те, що законопроект не відповідає європейським стандартам", - сказав міністр юстиції Павло Петренко, представляючи законопроект.

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Як повідомляв УНІАН, у Transparency International наголошують, що міжнародним судам потрібні вироки українських судів для можливості повернення награбованих за часів режиму Віктора Януковича коштів.