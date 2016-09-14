Кабмін направив до ВР законопроект щодо конфіскації $1,5 мільярдів режиму Януковича
Кабінет міністрів України направив на розгляд Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, ухвалення якого дозволить конфіскувати $1,5 мільярди заарештованих коштів режиму Януковича в державний бюджет.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
“Український уряд вносить до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів... Ми просимо депутатів парламенту невідкладно ухвалити його. Ми прибрали всі міфи про те, що законопроект не відповідає європейським стандартам", - сказав міністр юстиції Павло Петренко, представляючи законопроект.
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Як повідомляв УНІАН, у Transparency International наголошують, що міжнародним судам потрібні вироки українських судів для можливості повернення награбованих за часів режиму Віктора Януковича коштів.