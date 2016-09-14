Гривня ослабла до долара на 8 копійок

У середу, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,26/26,33 гривні/долар.

Читайте такожНацбанк сьогодні оприлюднить рішення про продовження або скасування валютних обмежень

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 8 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4870/29,5660 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4030/0,4050 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,3362 гривні/долар, станом на цю годину укладено 253 угод на суму 95,04 мільйона доларів.