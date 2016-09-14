Вкладникам банку "Юнісон" з 12 вересня розпочали новий етап виплат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 12 вересня розпочав новий етап виплат вкладникам банку "Юнісон", в ході якого проводитимуться виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився до 31 липня 2016 року включно, а також продовжаться виплати за поточними та картковими рахунками і вкладами, термін дії яких закінчився раніше.

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники можуть отримати відшкодування через відділення самого банку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних 28 квітня через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку "Юнісон" з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх власників істотної участі з причини невідповідності фінансового стану вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку "Юнісон" 5 травня подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемних та неплатоспроможних, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону акціонерам банку "Юнісон" на придбання істотної участі.