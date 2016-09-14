Найбільші банки докапіталізувалися на 108 мільярдів - НБУ

Найбільші банківські установи за результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, проведеного Національним банком України у 2015 році, до 1 вересня 2016 року прийняли заходи по виконанню програми докапіталізації сукупним обсягом 108 мільярдів гривень.

Як повідомляється на сайті НБУ, банки можуть виконувати програми капіталізації як шляхом збільшення капіталу, так і за допомогою зниження кредитного ризику, включаючи посилення застави за ризиковими кредитами, стягнення застави за проблемними кредитами.

За інформацією НБУ, сукупний позитивний ефект для капіталу від заходів по зниженню ризику склав 30,4 мільярда гривень, від збільшення капіталу - 78 мільярдів гривень.

Також повідомляється, що до 2017 року Національний банк планує закінчити діагностику та затвердити плани докапіталізації ще 40 банків, а до кінця червня 2017 року - здійснити цільову оцінку життєздатності та потреби у капіталі інших банків України.

Читайте такожЗбитки працюючих банків України скоротилися більш ніж утричі

Як повідомляв УНІАН, за результатами діагностики 20 найбільших за обсягом активів банків, проведеної Національним банком України 2015 року, 16 фінустанов вимагали докапіталізації, при цьому 5 банків виконали трирічну програму достроково, а 2 банку було виведено з ринку через небажання або неможливості акціонерів виконати надані плани.

В цьому році НБУ проводив діагностику ще 40 банків і, в результаті, проаналізував активи 60 банків, на які в сукупності припадає 97% банківського сектора.

Раніше, в травні, голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що в рамках узгодженої з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки мають досягти адекватності капіталу в 10% протягом наступних 4 років.