ЗМІ: дизайнерське VIP-відділення обійдеться державному "Ощадбанку" в 32 мільйони (фото)
Проект VIP-відділення банку створила архітектурна майстерня «Sergey Makhno Architects».
Головне управління по Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» 6 вересня уклало угоду з ТОВ «ЄІС» про реконструкцію комплексу офісних будівель на вул. Воздвиженській, 52-54 за 31,80 млн грн.
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Про це повідомляється у системі «Прозорро», передають «Наші гроші».
Проект VIP-відділення банку створила архітектурна майстерня «Sergey Makhno Architects».
До травня 2017 року відремонтують цокольний, 1 і 2 поверхи площею 1 642 кв. м. Відтак реконструкція коштує близько 19 тис грн. за квадратний метр.
Виконають будівельні роботи і внутрішнє опорядження, влаштують інженерні мережі та кабельну систему, встановлять двері та вікна, скляні перегородки, сходові огородження, придбають і змонтують сантехніку, побутову техніку, два сховища, сейф для каси, а також меблі, серед яких – стіл авторської роботи Sergey Makhno, італійські стільці та дивани.
Наприклад, стільці Midj Istar DPA зараз продаються по 8 тис грн.
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Фірма «ЄІС» зі статутним капіталом 2 тис грн. зареєстрована у грудні 2013 року на Світлану Цикун і Юрія Толстих, зазначає видання. Вона прописана по вул. Київській, 77/5 у с. Тарасівка Київської обл.