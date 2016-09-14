ПФ має намір посилити контроль за пенсійними відрахуваннями для боротьби з тіньовою зайнятістю

Пенсійний фонд має намір запровадити єдину автоматизовану систему управління і контролю за фінансами фонду, що дозволить посилити контроль за внесками громадян і має підвищити надходження до фонду, а також зменшити тіньову зайнятість.

Про це під час представлення на засіданні уряду стратегії розвитку Пенсійного фонду повідомив його голова Олексій Зарудний.

"Передбачається створення єдиної автоматизованої системи управління і контролю за фінансами фонду з відповідної аналітичної складової, що дозволить проводити моніторинг ефективності використання коштів фонду. А також розширюються можливості використання персоніфікованих даних про сплату внесків у Пенсійний фонд. Зокрема, ми плануємо використовувати ці дані для виявлення ознак тіньової зайнятості, і таким чином збільшення надходжень до Пенсійного фонду", - сказав Зарудний.

Уряд затвердив запропоновану стратегію розвитку Пенсійного фонду.

Також Зарудний повідомив, що Пенсійний фонд продовжить оптимізацію структури і чисельності працівників відомства.

"Вже з початку цього року на 158 одиниць скорочена чисельність місцевих управлінь Пенсійного фонду. При цьому в місцях, де вони були, залишаються відділи обслуговування, а скорочується керівний і адміністративний персонал", - сказав Зарудний.

Він додав, що з початку року було звільнено 4,6 тисячі працівників фонду, таким чином, скорочення торкнулося 14% працівників відомства.

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"Зараз ми готуємо проект постанови уряду, щоб з нового року шляхом об'єднання було ліквідовано ще 255 одиниць управлінь, і десь на 2 тисячі повинен скоротитися штат", - сказав Зарудний.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив стратегію модернізації Пенсійного фонду, що передбачає электронизацию операційних процесів, введення принципу екстериторіальності і скорочення штату.

Кабінет міністрів України 10 березня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з бюджету – 144 мільярда гривень. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярда гривень, який виник в основному через зниження платежів по єдиному соціальному внеску.