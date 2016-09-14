Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України склав майже $1 мільярд

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-липні 2016 року склав 947,4 мільйона доларів проти 485,4 мільйона доларів. профіциту за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-липні 2016 року до січня-липня 2015 року знизився на 10,5% – до 19,545 мільярда доларів, імпорт – на 4%, до 20,493 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,95 (у січні-липні 2015 року – 1,02). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 216 країн світу.

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Згідно з наведеними даними, обсяг експорту товарів до країн ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 5% – до 7,576 мільярда доларів та склав 38,8% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 3,1% – до 8,981 мільярда доларів і склав 43,8% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 32,3% – до 1,884 мільярда доларів, імпорту з РФ – на 40,2%, до 2,591 мільярда доларів.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-червня 2016 року, за оцінками НБУ, склав 1,953 мільярда доларів, що на 23,5% більше дефіциту за січень-червень 2015 року на рівні 1,581 мільярда доларів.