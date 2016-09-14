Фонд гарантування розширив реєстр вкладників банку "Михайлівський", що мають право на виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб доповнив загальний реєстр вкладників банку "Михайлівський", які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування.

Як повідомляється на сайті фонду, реєстр доповнено інформацією щодо 1 156 осіб на загальну суму 59 мільйонів гривень, які можна отримати вже починаючи з сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

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Як згодом з'ясував фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.