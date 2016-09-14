Валютні гойдалки: гривня за день знизилася на 17 копійок

У середу, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,42 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожСитуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася – Нацбанк

Таким чином, порівняно рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 17 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5830/29,6620 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4020/0,4040 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3230 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 559 угод на суму 334,58 мільйона доларів.