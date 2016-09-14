Нацбанк зміцнив офіційну гривню ще на 10 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2632,9976 (14 вересня – 2642,5985)

100 EUR – 2953,6967 (14 вересня – 2972,1305)

10 RUR – 4,0524 (14 вересня – 4,0774)

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,42 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 17 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5830/29,6620 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4020/0,4040 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3230 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 559 угод на суму 334,58 мільйона доларів.