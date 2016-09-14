Нацбанк у 2,5 рази збільшив ліміт видачі валютної готівки через каси та банкомати

Про це повідомляється у постанові Національного банку України №386, опублікованій на сайті регулятора, яка набуває чинності завтра, 15 вересня, і діє до 15 грудня 2016 року включно.

За оцінками НБУ, наведеними у супроводжувальному листі до рішення, зазначене пом’якшення не призведе до посилення волатильності на міжбанківському валютному ринку, при цьому регулятор обіцяє й надалі продовжувати поступову лібералізацію валютного регулювання, якщо цьому буде сприяти стан грошово-кредитного і валютного ринків та української економіки в цілому.

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Разом з тим, як зазначається у постанові, НБУ продовжив дію низки обмежень на валютному ринку ще на три місяці, в тому числі встановлений раніше ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами в межах еквівалента 12 тис. грн на день.

При цьому, Національний банк нагадав, що раніше заборонив перерахування іноземної валюти за індивідуальними валютними ліцензіями фізичним особам, у тому числі для здійснення ними інвестицій за межі України, щоб запобігти непродуктивному відтоку капіталу. «Оскільки Національний банк не вважає такі інвестиції сприятливими для розвитку економіки, на відміну від надходжень прямих іноземних інвестицій, було прийняте рішення призупинити видачу таких ліцензій», - повідомив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в цьому році анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижувалася на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 грн/дол., після того як два місяці вона перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол. Ситуація змінилася після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення до розкладу засідань Ради директорів Фонду засідання по Україні 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

За оцінками НБУ, ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася. Зокрема, 13 вересня НБУ зафіксував на міжбанківському валютному ринку перевищення пропозиції валюти над попитом і вперше з 9 серпня купив 19,7 млн дол. США, після того як в серпні-вересні провів 7 аукціонів з продажу валюти для підтримки гривні і продав у цілому близько 200 млн дол.

Сьогодні, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів становили 26,35/26,42 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.