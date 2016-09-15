МВФ виділив Україні третій транш кредиту

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому УНІАН.

"Таким чином, загальний обсяг фінансування, вже виділеного Україні за програмою, складає 7,62 млрд дол", - йдеться в повідомленні.

У своєму коментарі президент України Петро Порошенко привітав виділення третього траншу кредиту.

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"Я вітаю щойно ухвалене позитивне рішення Ради директорів МВФ про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги", - заявив президент.

За словами президента, рішення Фонду відкриває шлях до виділення фіндопомоги з боку США в обсязі 1 мільярд доларів, а також від Євросоюзу - макрофінансової допомоги в рамках додаткових ще 600 мільйонів євро, інших міжнародних фінансових організацій. "Також, що ще важливіше, воно відчиняє вікно можливостей для залучення іноземних інвестицій в українську економіку", - наголосив Порошенко.

Президент переконаний, що позитивне рішення МВФ свідчить про те, "що світ визнає - в Україні відбуваються реформи, в Україні відбуваються якісні і позитивні зміни і країна рухається в правильному напрямку".

"Це висока оцінка як економічних реформ, так і перших наших результатів і кроків у боротьбі з корупцією. Антикорупційна стратегія і практика теж є вагомим критерієм, за яким МВФ приймає рішення про кредитування", - написав глава держави.

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Порошенко також відзначив, що резолюція Фонду - це також сигнал агресору, який намагався нам поставити палки у колеса навіть на сесії Ради керуючих МВФ. "Спроби Росії підірвати солідарність МВФ з Україною і зірвати рішення про транш - провалилися. Кремль програв у цій операції", - наголосив президент.

Поточна програма співпраці з МВФ була прийнята в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте в силу політичних подій осені 2015 і зими 2016 року, які призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у МВФ. На початку вересня глава департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи фонду та рішення за програмою співпраці буде прийнято у другій половині вересня.