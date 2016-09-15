НБУ дозволив компаніям купувати валюту для погашення кредитів нерезидентам

Зокрема, дозволив компаніям купувати валюту для погашення кредитів нерезидентам за наявності власних валютних коштів на рахунках.

Про це повідомляється у постанові НБУ №386, опублікованій на сайті регулятора, яка набуває чинності завтра, 15 вересня, і діє до 15 грудня 2016 року включно.

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Відповідно до рішення НБУ, компанії-резиденти, які отримали від нерезидентів кредити або позики, зможуть купувати іноземну валюту для погашення такої заборгованості навіть за наявності на їх рахунках власних коштів в іноземній валюті на суму понад 25 тис. доларів США, але лише за умови цільового використання придбаних валютних коштів – якщо як придбана, так і наявна власна іноземна валюта буде використовуватися для погашення таких зобов’язань.

За оцінками НБУ, наведеними у супроводжувальному листі до рішення, зазначене пом’якшення дозволить спростити умови для купівлі валюти для своєчасного погашення зовнішніх зобов’язань українським бізнесом, при цьому не призведе до посилення волатильності на міжбанківському валютному ринку.

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Разом з тим, як зазначається у постанові, НБУ продовжив дію низки обмежень на валютному ринку ще на три місяці, в тому числі обов'язковий продаж 65% надходжень валютної виручки та 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Також повідомляється, що НБУ й надалі продовжить поступову лібералізацію валютного регулювання, якщо цьому буде сприяти стан грошово-кредитного і валютного ринків та української економіки в цілому

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в цьому році анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижувалася на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 грн/дол., після того як два місяці вона перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол. Ситуація змінилася після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення до розкладу засідань Ради директорів Фонду засідання по Україні 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

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Сьогодні, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів становили 26,35/26,42 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.