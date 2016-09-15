Глава МВФ заявила про ознаки оздоровлення економіки України
За словами голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, в Україні спостерігаються ознаки оздоровлення економіки, однак для досягнення результатів необхідні структурні реформи.
Відповідну заяву керівника ключового кредитора України розміщено на сайті МВФ.
"Україна демонструє позитивні ознаки відновлення, незважаючи на складну зовнішню ситуацію та серйозну економічну кризу", - сказано в повідомленні.
Лагард назвала помітним зниження інфляції, зростання економічної активності, валових міжнародних запасів і банківських депозитів. Також вона вважає, що економічне зростання буде вище в майбутній період.
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"Цей процес багато в чому став можливий завдяки реалізації програми влади, включаючи розумну макроекономічну політику і сміливі кроки для того, щоб привести тарифи на енергоносії на самоокупний рівень", - додає глава МВФ.
При цьому, для повного відновлення економіки необхідні структурні реформи, для яких ще багато чого належить зробити. У числі заходів вона назвала боротьбу з корупцією та вдосконалення системи управління.
Глава МВФ також додала, що пріоритетними завданнями є зниження інфляції і відновлення золотовалютних резервів, а також зміцнення банківської системи з допомогою зміни умов кредитування.
Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд завершив Другий перегляд програми співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) і схвалив виділення нашій країні третього кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.