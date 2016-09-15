Транш МВФ піде у резерви Нацбанку - міністр фінансів

Рішення Ради директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про продовження чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, і виділення Києву третього кредитного траншу в обсязі 1 мільярд доларів буде сприяти стабілізації курсу гривні і фінансової системи країни в цілому.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Рада директорів МВФ прийняла рішення про надання Україні чергового траншу в 1 мільярда доларів. Це третій транш в рамках Програми розширеного фінансування від МВФ. В нашій історії отримання третього траншу в рамках однієї програми – дуже рідкісне явище. Але після більш ніж року паузи ми це зробили, як би складно це не було, – написав Данилюк. – Спасибі за злагоджену роботу колег з уряду і особисто прем'єр-міністра, голови НБУ, народним депутатам, президенту. Особлива подяка моїй команді з Мінфіну. Транш від МВФ – це довіра до нашого уряду, підтвердження того, що ми на правильному шляху, і дуже позитивний сигнал для інвесторів. Транш піде у резерви НБУ та сприятиме стабільності курсу гривні, а значить, і стабільності фінансової системи".

Данилюк також підкреслив, що кошти МВФ надаються під низькі відсотки.

"Більше того, кредити МВФ дозволяють відновити економіку і в результаті зменшити боргове навантаження", – зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш в обсязі 1 мільярд доларів. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування складе 7,62 мільярда доларів при загальному обсязі кредитування 17,5 мільярда доларів. Якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ в незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, то Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш в обсязі близько 1,3 мільярда доларів вже до кінця поточного року.

Рішення МВФ відкриває Україні можливість отримати 1 мільярд кредитних гарантій від уряду США, які будуть конвертовані в євробонди, а також 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 мільйонів доларів кредиту від Світового банку на закупівлю газу для проходження осінньо-зимового періоду.