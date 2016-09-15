Комісія на чолі з Кубівим почала відбір проектів під держінвестиції на суму 24 мільярди гривень

Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів під головуванням першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва почала відбір проектів, які будуть профінансовані за рахунок державних інвестицій у 2017-2019 роках.

Як повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку, розглядаються 40 проектів, половина з яких, а саме 20 проектів, які вже заявлені як найбільш ймовірні претенденти на отримання коштів.

"Загальна сума вкладень до 2019 року складе 24 мільярди гривень, - повідомили в Мінекономрозвитку. - Проекти для інвестування стосуються охорони здоров'я, будівництва службового житла, соціально-культурної сфери, охорони навколишнього середовища, функціонування органів влади та надання ними послуг, транспортної інфраструктури, агросектору".

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Як очікується, остаточний перелік проектів буде затверджено в найближчі 10 днів, а фінансування відібраних проектів буде прописано в проекті державного бюджету на 2017 рік.

"Такий відбір проектів здійснюється другий рік поспіль як елемент впровадження реформи управління державними інвестиціями за підтримки Світового банку", - нагадали в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, механізм залучення державних інвестицій визначено Бюджетним кодексом, а процедури відбору проектів затверджено рішенням уряду в 2015 оду.