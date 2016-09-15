Сьогодні Гройсман збере Кабмін для схвалення держбюджету-2017

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

Раніше Гройсман заявляв, що Кабмін внесе в Раду чесний бюджет, з реальними доходами і чітким розподілом витрат.

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Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар. Проект держбюджету повинен бути внесений не пізніше 15 вересня.