Сьогодні Гройсман збере Кабмін для схвалення держбюджету-2017
10:43, 15 вересня 2016Фінанси
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Сьогодні о 18.30 під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана розпочнеться засідання уряду щодо схвалення проекту державного бюджету на 2017 рік.
Засідання уряду розпочнеться о 18:30 / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.
Раніше Гройсман заявляв, що Кабмін внесе в Раду чесний бюджет, з реальними доходами і чітким розподілом витрат.
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Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар. Проект держбюджету повинен бути внесений не пізніше 15 вересня.
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