Суд підтвердив правомірність рішення НБУ ліквідувати "Укркомунбанк"

Київський апеляційний адміністративний суд 13 вересня 2016 року підтвердив правомірність та законність прийняття Національним банком України рішення про віднесення Української комунального банку до категорії неплатоспроможних, повідомляється на сайті регулятора.

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НБУ нагадав, що, згідно з матеріалами справи, в Окружний адміністративний суд Києва звернувся акціонер банку компанія "Лугтеплосервис", яка вимагала визнати протиправною та скасувати постанову Правління НБУ про віднесення "Укркомунбанк" до категорії неплатоспроможних. Суд першої інстанції 11 липня 2016 року відмовив "Лугтеплосервису" у задоволенні позовних вимог до НБУ. Не погоджуючись з таким рішенням, позивач звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного адміністративного суду, який, розглянувши всі матеріали справи, залишив скаргу без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, "Укркомунбанк" визнаний неплатоспроможним 12 травня 2015 року. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Укркомунбанк" Нацбанк прийняв 14 вересня 2015 року.

Довідка УНІАН. "Український комунальний банк" (Луганськ) працює на ринку України з 10 серпня 1993 року і входив у групу невеликих фінансових установ.