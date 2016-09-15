У Путіна обурюються через виділення Україні чергового траншу МВФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми не підтримуємо таке рішення, виступаємо проти. Це послідовна позиція РФ. Тут нічого не змінилося», - зазначив він.

Напередодні Пєсков заявляв про незадоволення Кремля тим, що Міжнародний валютний фонд змінив свої правила, які дозволяють кредитувати Україну без оплати Росії боргу екс-президента Віктора Януковича у 3 млрд доларів.

«Москва послідовно виступала і виступає проти модифікації правил виділення нових траншів під конкретні ситуації, під одномоментну політичну кон'юнктуру, про що, власне, йдеться у випадку з Україною», - вважає прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої у березні 2015 року, і ухвалив рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол.

Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд доларів за загального обсягу кредитування 17,5 млрд доларів.

Рішення МВФ відкриває Україні можливість отримати 1 млрд кредитних гарантій від уряду США, які будуть конвертовані в євробонди, а також 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 млн доларів кредиту від Світового банку на закупівлю газу для проходження осінньо-зимового періоду.