Гривня зміцнюється на рішенні МВФ виділити транш Україні

У четвер, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,16/26,25 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 18 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3860/29,4870 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4000/0,4090 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,2311 гривні/долар, станом на цю годину укладено 136 угод на суму 59,23 мільйона доларів.