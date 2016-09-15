Нацбанк знизив облікову ставку до 15% річних

Національний банк України ухвалив рішення з 16 вересня знизити облікову ставку на 0,5 п. п. або до 15% річних, повідомили УНІАН у НБУ.

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«Правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження облікової ставки до 15% річних із 16 вересня», - йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, рішення про подальше пом'якшення монетарної політики стало можливим завдяки зниженню ризиків для цінової стабільності.

«Динаміка споживчих цін продовжує відповідати прогнозу щодо інфляції, озвученого нами в липні. А це – 12% на кінець цього року і 8% на кінець наступного року», - сказала вона.

Також Гонтарева повідомила, що в разі продовження послаблення ризиків для цінової стабільності регулятор і надалі буде пом'якшувати монетарну політику для підтримки відновлення економічного зростання. За її словами, наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 27 жовтня відповідно до затвердженого графіку.

Рішення НБУ про зниження облікової ставки до 15% річних відповідає прогнозам раніше опитаних УНІАН експертів, які очікували, що регулятор 15 вересня може знизити облікову ставку на 0,5 п. п. або залишити її без змін.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 29 липня знизив облікову ставку на 1 п. п. - До 15,5% річних, прийнявши рішення знизити облікову ставку четвертий місяць поспіль.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в серпні в порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк України прогнозує споживчу інфляцію в Україні за підсумками 2016 року у рівні 12% плюс/мінус 3 п.п.