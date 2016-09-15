Інфляція на кінець року зросте до цільового рівня у 12% - НБУ

Національний банк України прогнозує зростання річного показника інфляції до цільового рівня у 12% у четвертому кварталі, повідомили УНІАН в НБУ.

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Нагадаємо, інфляція в Україні в серпні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

Як пояснила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, ключовим фактором прискорення інфляції у четвертому кварталі є відображення в статистиці підвищення тарифів на комунальні послуги.

«Базова інфляція, за оцінками Національного банку, продовжить сповільнюватися, демонструючи подальше ослаблення фундаментального інфляційного тиску», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення з 16 вересня знизити облікову ставку на 0,5 п.п., або до 15% річних, при цьому регулятор знижує облікову ставку п'ятий місяць поспіль.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Національний банк України прогнозує споживчу інфляцію в Україні за підсумками 2016 року на рівні 12% плюс/мінус 3 п.п.