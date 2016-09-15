Гонтарева завтра очікує надходження $1 мільярда від МВФ

Надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду на рахунки Національного банку України в сумі еквівалента 1 млрд дол. очікується завтра, 16 вересня, повідомила під час брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарєва.

Читайте такожТранш МВФ піде у резерви Нацбанку - міністр фінансів

За її словами, також найближчим часом МВФ оприлюднить оновлений меморандум в рамках програми співпраці. «Як ми очікуємо, протягом наступних кількох тижнів його буде вже опубліковано», - додала голова НБУ.

Гонтарева зазначила, що ніяких нових зобов'язань Національний банк у рамках цього меморандуму на себе не брав, і в оновленому тексті, наприклад, буде вказано, що НБУ не перейде, а вже перейшов до інфляційного таргетування і нової монетарної політики.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш в обсязі 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. за загального обсягу кредитування 17,5 млрд дол.

Кошти МВФ надійдуть в Україну найближчими днями і будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів.

Коментуючи рішення Ради директорів фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення, зазначивши при цьому, що країні ще багато належить зробити, щоб досягти стабільного економічного зростання.