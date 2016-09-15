Нацбанк обіцяє перерахувати до держбюджету-2017 понад 31 мільярд

Національний банк України планує наступного року перерахувати до бюджету 31,2 млрд грн свого прибутку, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.

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За її словами, Національний банк направив листа Міністерству фінансів, в якому вказав, що прогноз регулятора щодо прибутку на наступний рік становить 31,2 млрд грн.

При цьому голова НБУ зазначила, що Національний банк направить частину прибутку на формування резервів. «Ми будемо формувати резерви, згідно з Законом про Національний банк, на рівні 10% наших зобов'язань», - пояснила вона.

Також Гонтарева повідомила, що прибуток до перерахування може бути затверджений не раніше квітня - після підтвердження звітності регулятора аудитором.

Як повідомляв УНІАН, НБУ планував цього року перерахувати до держбюджету України 38,164 мільярда гривень прибутку, що на 164 мільйони гривень більше від запланованого показника на минулий рік.

За інформацією НБУ, згідно з консолідованою звітністю за 2015 рік, прибуток регулятора склав 81,4 мільярда гривень, а прибуток до розподілу – 54,2 мільярда гривень. Після затвердження консолідованого звіту радою, НБУ направить 16 мільярдів гривень прибутку на збільшення своїх загальних резервів.