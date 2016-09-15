Гонтарева запевняє, що зниження гривні не призведе до додаткового зростання цін

Волатильність обмінного курсу, яка спостерігалася у серпні, не створила ризиків для прискорення споживчої інфляції понад цільовий рівень у 12% в річному вимірі на кінець поточного року, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу.

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Також вона нагадала, що Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення виділити Україні третій транш кредиту в еквіваленті 1 млрд дол., і зазначила, що це стане важливим фактором стабілізації валютного ринку.

Крім того, голова НБУ нагадала, що слідом за траншем МВФ Україна отримає 1 млрд дол. під держгарантії уряду США і 600 млн євро від Єврокомісії.

Також Гонтарева повідомила, що НБУ зберіг прогноз зростання міжнародних резервів України до 17,2 млрд дол. до кінця року, але за умови отримання в цьому році ще одного, четвертого траншу МВФ.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижувалась на 5-10 копійок на день, подолавши позначку в 25 грн/дол., після того, як два місяці вона перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол. Ситуація змінилася після заяви ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду про внесення у розклад засідань Ради директорів Фонду засідання в Україні 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

За оцінками НБУ, ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася. Зокрема, 13 вересня НБУ зафіксував на міжбанківському валютному ринку перевищення пропозиції валюти над попитом і вперше з 9 серпня купив 19,7 млн дол. США, після того як в серпні-вересні провів 7 аукціонів з продажу валюти для підтримки гривні і продав загалом близько 200 млн дол.

Сьогодні, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,16/26,25 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.