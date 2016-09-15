Мінфін схвалив проект державного бюджету на 2017 рік

17:09, 15 вересня 2016
Фінанси
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Кабінет міністрів має намір внести на обговорення до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік сьогодні, 15 вересня.

Фото УНИАН

Міністерство фінансів України схвалило проект державного бюджету на 2017 рік.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Завізував бюджет", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір внести на обговорення до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік сьогодні, 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар. Проект держбюджету має бути внесений не пізніше 15 вересня.

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