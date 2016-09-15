Мінфін схвалив проект державного бюджету на 2017 рік

Міністерство фінансів України схвалило проект державного бюджету на 2017 рік.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Завізував бюджет", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір внести на обговорення до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік сьогодні, 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар. Проект держбюджету має бути внесений не пізніше 15 вересня.