Мінфін схвалив проект державного бюджету на 2017 рік
17:09, 15 вересня 2016Фінанси
422
Кабінет міністрів має намір внести на обговорення до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік сьогодні, 15 вересня.
Міністр фінансів завізував проект бюджету / Фото УНІАН
Міністерство фінансів України схвалило проект державного бюджету на 2017 рік.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
"Завізував бюджет", - написав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір внести на обговорення до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік сьогодні, 15 вересня.
Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар. Проект держбюджету має бути внесений не пізніше 15 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter