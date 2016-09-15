МВФ підтвердив, що до кінця року може розглянути виділення Україні четвертого траншу

Міжнародний валютний фонд, який 14 вересня ухвалив рішення про виділення Україні третього траншу У розмірі 1 млрд дол., може розглянути виділення четвертого траншу до кінця поточного року.

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Про це заявив директор з комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"Щодо наступного перегляду (програми - УНІАН) і траншу - це може статися до кінця року. У мене немає точної дати", - сказав він.

При цьому Райс підкреслив, що зменшення третього траншу до 1 млрд дол. з оголошених раніше планованих 1,7 млрд дол. є простим коригуванням термінів фінансування і не свідчить про серйозні проблеми у виконанні Україною рекомендацій Фонду.

"Це технічна проблема. Це не щось екстраординарне ... Коригування термінів і розмірів траншів не є чимось незвичайним у наших програмах. Перегляди проходять саме для калібрування рекомендацій і для досягнення відповідності фінансування монетарних потребам", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої у березні 2015 року, і ухвалив рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол. за загального обсягу кредитування 17,5 млрд дол.

Кошти МВФ надійдуть в Україну найближчими днями і будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів.

Коментуючи рішення Ради директорів Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення. Однак країні багато що належить зробити, щоб домогтися стабільного економічного зростання. У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначав, що рішення Фонду відкриває для нашої країни вікно можливостей для залучення інвестицій в економіку.

Рішення про виділення коштів було ухвалене після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо у найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. вже до кінця поточного року.

Рішення МВФ відкриває Україні можливість отримати 1 млрд кредитних гарантій від уряду США, які будуть конвертовані в євробонди, а також 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 млн дол. кредиту від Світового банку для закупівлі газу для проходження осінньо-зимового періоду.