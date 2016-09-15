МВФ: тактика України в переговорах з Росією щодо "боргу Януковича" відповідає політиці Фонду

Тактика України в переговорах із Росією щодо боргу в 3 млрд дол. за євробондами, випущеними режимом Януковича, відповідає політиці Міжнародного валютного фонду.

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Про це заявив директор з комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"Рада директорів МВФ розглянула це питання як частину загального рішення щодо другого перегляду програми, і в контексті вимог політики "доброї волі"... (дії України - УНІАН) відповідали політиці", - сказав він.

При цьому Райс відзначив, що Фонд виступає за врегулювання питання боргу та закликає сторони досягти консенсусу в рамках конструктивного діалогу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року було оформлено борг екс-президента Віктора Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів із погашенням у грудні 2015 року.

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У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг у периметр боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.

У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, ніж ті, що були надані іншим кредиторам.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції Кабінет міністрів України в грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій було встановлено як безстроковий.

Разом з тим, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн із неоплаченим державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд із Росією буде складним і займе кілька років.

Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом нашій країні, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.