Гривня на фоні новин від МВФ "відвоювала" в долара 32 копійки і зміцнилася до 26,10

У четвер, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта зміцнилася до долара США на 32 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,2140/29,3260 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3990/0,4010 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,2067 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 570 угод на суму 382,21 млн дол.