В "Ощадбанку" прокоментували відкриття VIP-відділення за 32 мільйони гривень

Державний «Ощадбанк» впевнено нарощує кількість заможних клієнтів, однак залишається єдиним банком серед 10 найбільших універсальних банків України, що не мають окремого VIP-відділення, у зв'язку з чим і прийняв рішення про введення в мережі першого відділення преміум-класу.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що «Ощадбанк» відкриває VIP-відділення і з цією метою уклав угоду з компанією «ЄІС» про реконструкцію комплексу офісних будівель на вул. Воздвиженська, 52-54 в м. Київ вартістю 31,8 млн грн.

Як наголошується в повідомленні, в рамках затвердженої стратегії розвитку банку він активно розвиває роздрібний банкінг, модернізує та оновлює мережу відділень, пропонує нові послуги і продукти. З метою підвищення якості обслуговування банк сегментував клієнтів для чіткого розуміння їх потреб і виділив для себе категорію преміум-клієнтів.

«Підкреслюємо, що «Ощадбанк» як відповідальна державна установа проводить всі закупівлі, зокрема, для відкриття відділень, виключно із застосуванням відкритих і економічно ефективних процедур - редукціону (торгів зі зменшенням ціни), через електронні майданчики або за прямими контрактами з виробниками. Всі закупівлі є прозорими, інформація про них - у відкритому доступі на офіційному сайті банку та на сайті ProZorro», - підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 млрд грн збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.